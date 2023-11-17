شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطيني: لا الولايات المتحدة ولا أوروبا مستعدتين لحل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل إن الولايات المتحدة وأوروبا ليستا مستعدتين للمضي قدما نحو صيغة "حل الدولتين".

وأضاف نوفل - في تصريح لقناة روسيا اليوم الإخبارية - أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حينما سأله الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الأخيرة إلى بيت لحم "متى تكونون مستعدين للبدء بحل الدولتين؟ فأجاب بايدن: "كما تعلمون، ليس قريبا جدا ، علينا أن ننتظر، وربما يستغرق الأمر وقتا طويلا ".

وأكد السفير أن المشكلة هنا في الوقت الراهن، لا الولايات المتحدة ولا الأوروبيون مستعدون لذلك ، نأمل أنه بعد هذه الحرب، وبعد هذه الكارثة في قطاع غزة، أن يفعل المجتمع الدولي شيئا ما.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب عن ثقته في أن مفتاح حل الصراع في الشرق الأوسط يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.