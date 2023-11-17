شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل المقاومة الفلسطينية تكشف حقيقة نقل رهائن إلى مستشفيات قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفصائل الفلسطينية، حقيق نقل رهائن إلى مستشفيات قطاع غزة قائلة: "ردا على كذب نتنياهو بشأن وجود أسرى صهاينة بالمستشفيات نقلنا أسرى لمراكز رعاية للعلاج لخطورة وضعهم".

وأضافت في بيان: "من بين من نقل لمراكز الرعاية المحتجز "آريه زالمن زدمانوفتش" الذي تلقى رعاية مكثفة وأعيد لمكان احتجازه".

وتابعت: "المحتجز "زدمانوفيتش" توفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه وسننشر مادة توثق ذلك".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز"، الخميس، إنه كانت هناك مؤشرات قوية على وجود رهائن محتجزين في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، لكن الجيش لم يعثر على أحد منهم حين شن عمليته هناك هذا الأسبوع.

وأضاف نتنياهو: "كانت لدينا مؤشرات قوية على أنهم محتجزون في مستشفى الشفاء، وذلك من أسباب دخولنا المستشفى... ولو كانوا هناك فقد تم إخراجهم منه".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن حكومته لديها «معلومات استخباراتية عن الرهائن"، لكنه رفض الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، قائلاً: «كلما قلّ كلامي عن ذلك كان أفضل".