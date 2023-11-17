"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع إسرائيلية بعد ضرب 3 تجمعات صباحا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الحزب في بيانه، أنه استهدف عند الساعة 11:30 من ظهر اليوم الجمعة، موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة.

وأضاف الحزب في بيان ثانٍ: "استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:05 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023، تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وصرّح الحزب في بيانٍ ثالث: "استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:25 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023، تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وقد أفاد في بيان رابع: "استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:40 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023، موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة". ‏

وأكد الحزب على في بيان آخر: "استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:55 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023، موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وفي بيانه السادس والأخير أشار الحزب: "استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023، تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة". ‏

وتشهد الحدود اللبنانية توترا كبيرا وتبادلًا لعمليات الاستهداف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، على خلفية عملية "طوفان الأقصى".