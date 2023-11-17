"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع إسرائيلية بعد ضرب 3 تجمعات صباحا

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الحزب في بيانه، أنه استهدف عند الساعة 11:30 من ظهر اليوم الجمعة، موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة.
وأضاف الحزب في بيان ثانٍ: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:05 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023، تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وصرّح الحزب في بيانٍ ثالث: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:25 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023، تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وقد أفاد في بيان رابع: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:40 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023، موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وأكد الحزب على في بيان آخر: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:55 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023، موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وفي بيانه السادس والأخير أشار الحزب: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023، تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".
وتشهد الحدود اللبنانية توترا كبيرا وتبادلًا لعمليات الاستهداف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، على خلفية عملية "طوفان الأقصى".