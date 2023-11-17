"حماس" ترد على تصريحات نتنياهو حول وجود أسرى إسرائيليين في مستشفيات غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان "حماس"، الذي نشرته عبر قناتها على "تلغرام": "ردًا على كذب نتنياهو والناطق باسم جيشه، حول وجود أسرى صهاينة في المستشفيات، لقد نقلنا عددًا منهم لمراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظًا على حياتهم".

وأضاف البيان: "وذلك حصل مؤخرًا مع المحتجز، آريه زالمن زدمانوفتش، بطارقة رقم 0010185791، الذى تلقى الرعاية المكثفة وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه، وسننشر مادة توثق ذلك".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، مقتل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، القيادي في حركة "حماس"، أحمد بحر، متأثرًا بجراحه إثر غارة إسرائيلية.

وجاء في منشور لوكالة "معًا" الإخبارية الفلسطينية: "استشهاد الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، وأحد قادة حركة حماس، متأثرًا بجروحه في غارة إسرائيلية سابقة".

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.