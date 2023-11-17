وزير إسرائيلي: إمداد غزة بالوقود إجراء لمرة واحدة ولا يعني تغييرا في الاستراتيجية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلاً عن كلام الوزير، أن "توريد الوقود للمنظمات الدولية لقطاع غزة خلال الـ 48 ساعة المقبلة هو تحويل لمرة واحدة، وتمت الموافقة عليه لتشغيل مرافق التحلية والصرف الصحي، وكذلك للاحتياجات الأخرى للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة".

وبحسب الصحيفة، أكد الوزير أيضًا أن عملية التسليم هذه لا تعني تغييرًا في استراتيجية الجيش للعمليات القتالية في منطقة المعارك.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "آي 24" التلفزيونية، أن مجلس الوزراء العسكري الإسرائيلي وافق على طلب الولايات المتحدة الأمريكية من جيش الدفاع الإسرائيلي بالسماح بدخول خزانين من الوقود يوميًا إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات الأمم المتحدة.

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.