اخبار الخليج

وزير إسرائيلي: إمداد غزة بالوقود إجراء لمرة واحدة ولا يعني تغييرا في الاستراتيجية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلاً عن كلام الوزير، أن "توريد الوقود للمنظمات الدولية لقطاع غزة خلال الـ 48 ساعة المقبلة هو تحويل لمرة واحدة، وتمت الموافقة عليه لتشغيل مرافق التحلية والصرف الصحي، وكذلك للاحتياجات الأخرى للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة".

وبحسب الصحيفة، أكد الوزير أيضًا أن عملية التسليم هذه لا تعني تغييرًا في استراتيجية الجيش للعمليات القتالية في منطقة المعارك.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "آي 24" التلفزيونية، أن مجلس الوزراء العسكري الإسرائيلي وافق على طلب الولايات المتحدة الأمريكية من جيش الدفاع الإسرائيلي بالسماح بدخول خزانين من الوقود يوميًا إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات الأمم المتحدة.

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا