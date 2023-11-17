اخبار الخليج

بوتين: أشياء فظيعة تحدث في قطاع غزة وفلسطين بشكل عام

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال بوتين في مستهل حديثه عن التنوع الثقافي: "في العالم ظاهرة واضحة للعيان وهي ادعاءات قوى محددة بالاستثنائية، بما في ذلك ثقافيًا، لكن المستقبل هو للتطور المتعدد الاتجاهات والتنوع".

وأكد بوتين: "روسيا عازمة على العمل بشكل وثيق مع أولئك الذين يقاسمونها قيم السلام ويدعمون التنوع الثقافي".

وأضاف بوتين: "السلطات ستبحث عن احتياطيات إضافية لتطوير الثقافة ودعم المبدعين والمنظمات".

ونوّه بوتين بفظاعة الأحداث في غزة، معلّقا على احتمال استعادة المواقع الثقافية في القطاع: "أشياء فظيعة تحدث، والظروف الحالية لا تسمح بالعمل هناك".

وأشار بوتين إلى المحاولات الاستعمارية: "يحاولون إلغاء الثقافة الروسية لكنهم لن ينجحوا وإلغاء الثقافة هو استعمار جديد بطبيعته".

وردّ بوتين على إمكانية توسيع تجربة ترميم آثار مدينة تدمر السورية إلى المواقع الثقافية في الشرق الأوسط: "الشروط مطلوبة لكننا قادرون على القيام بذلك".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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