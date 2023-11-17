"الخليج 365" في الكونغرس العالمي للإعلام بأبو ظبي

دبي - محمود عبدالرازق - وتضمن جناح "الخليج 365" لهذا العام، ستوديو إذاعيا متكاملا، حيث استقبل مذيعو راديو "الخليج 365" العربية عددا من الضيوف البارزين، من بينهم مدراء وكالة الأنباء السعودية(واس) ووكالة أنباء الإمارات (وام)، ووكالة الأنباء الجزائرية (واج)، والإذاعة والتلفزيون اليمني، بالإضافة إلى ممثلين عن حكومتي كردستان العراق والبحرين.

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB محمد جلال الريسي رئيس الكونغرس العالمي للإعلام ومدير عام وكالة "وام" الإماراتية في مقابلة مع وكالة "الخليج 365" 1/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB محمد جلال الريسي رئيس الكونغرس العالمي للإعلام ومدير عام وكالة "وام" الإماراتية في مقابلة مع وكالة "الخليج 365" © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHABالخليج 365 مع عبد العزيز الشيخ رئيس الإذاعة والتلفزيون في الجنوب اليمني على هامش الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات 2/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الخليج 365 مع عبد العزيز الشيخ رئيس الإذاعة والتلفزيون في الجنوب اليمني على هامش الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات © Gulf 365 . WAEL MAGDI المستشار المشرف على العلاقات العامة في وكالة الأنباء السعودية، في الكونغرس العالمي للإعلام، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 3/8 © Gulf 365 . WAEL MAGDI المستشار المشرف على العلاقات العامة في وكالة الأنباء السعودية، في الكونغرس العالمي للإعلام، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHABعبد اللطيف المناوي الرئيس الأسبق لقطاع الأخبار في التلفزيون المصري 4/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB عبد اللطيف المناوي الرئيس الأسبق لقطاع الأخبار في التلفزيون المصري © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHABمحمد عبد ربه اليامي، مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي 5/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB محمد عبد ربه اليامي، مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي © Gulf 365مقابلة مع محمد عبد ربه اليامي، مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي 6/8 © Gulf 365 مقابلة مع محمد عبد ربه اليامي، مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي © Gulf 365 "الخليج 365" تستضيف رئيس دائرة الإعلام و المعلومات في حكومة إقليم كردستان العراق 7/8 © Gulf 365 "الخليج 365" تستضيف رئيس دائرة الإعلام و المعلومات في حكومة إقليم كردستان العراق © Gulf 365 "الخليج 365" تستضيف رئيس دائرة الإعلام و المعلومات في حكومة إقليم كردستان العراق 8/8 © Gulf 365 "الخليج 365" تستضيف رئيس دائرة الإعلام و المعلومات في حكومة إقليم كردستان العراق 1/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB محمد جلال الريسي رئيس الكونغرس العالمي للإعلام ومدير عام وكالة "وام" الإماراتية في مقابلة مع وكالة "الخليج 365" 2/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الخليج 365 مع عبد العزيز الشيخ رئيس الإذاعة والتلفزيون في الجنوب اليمني على هامش الكونغرس العالمي للإعلام في الإمارات 3/8 © Gulf 365 . WAEL MAGDI المستشار المشرف على العلاقات العامة في وكالة الأنباء السعودية، في الكونغرس العالمي للإعلام، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 4/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB عبد اللطيف المناوي الرئيس الأسبق لقطاع الأخبار في التلفزيون المصري 5/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB محمد عبد ربه اليامي، مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي 6/8 © Gulf 365 مقابلة مع محمد عبد ربه اليامي، مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي 7/8 © Gulf 365 "الخليج 365" تستضيف رئيس دائرة الإعلام و المعلومات في حكومة إقليم كردستان العراق 8/8 © Gulf 365 "الخليج 365" تستضيف رئيس دائرة الإعلام و المعلومات في حكومة إقليم كردستان العراق

وخلال المناقشات، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن مشاركة "الخليج 365" في الأحداث الإقليمية الكبرى التي ستقام العام المقبل، مثل مؤتمر الاستثمار السنوي.

© Gulf 365جناح وكالة "الخليج 365" في الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي 1/4 © Gulf 365 جناح وكالة "الخليج 365" في الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي © Gulf 365جناح وكالة "الخليج 365" في الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي 2/4 © Gulf 365 جناح وكالة "الخليج 365" في الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي © Gulf 365جناح وكالة "الخليج 365" في الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي 3/4 © Gulf 365 جناح وكالة "الخليج 365" في الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي © Gulf 365 الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي 4/4 © Gulf 365 الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي 1/4 © Gulf 365 جناح وكالة "الخليج 365" في الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي 2/4 © Gulf 365 جناح وكالة "الخليج 365" في الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي 3/4 © Gulf 365 جناح وكالة "الخليج 365" في الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي 4/4 © Gulf 365 الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي

© Gulf 365 الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي 1/2 © Gulf 365 الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي © Gulf 365 فريق وكالة "الخليج 365" يشارك في الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي 2/2 © Gulf 365 فريق وكالة "الخليج 365" يشارك في الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي 1/2 © Gulf 365 الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي 2/2 © Gulf 365 فريق وكالة "الخليج 365" يشارك في الكونغرس العالمي للإعلام في مدينة أبو ظبي

انعقد المؤتمر العالمي للإعلام 2023، في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض" آ دي إن أي سي"، واستقطب أكثر من 23000 زائر(حضر المؤتمر العام الماضي 14000 شخص)، وشارك في المؤتمر ممثلون عن 172 دولة، منهم أكثر من 30 دولة يشاركون لأول مرة، وفي المجمل، عُقدت خلال المؤتمر 127 جلسة و27 ندوة تفاعلية وستة مختبرات إعلامية متخصصة، وسيعقد مؤتمر الإعلام العالمي المقبل في عام 2024.