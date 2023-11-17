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"الصحة العالمية": لم نتلق بيانات الشهداء في غزة منذ 4 أيام

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واس - جنيف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أفادت منظمة الصحة العالمية أنها لم تتلق بيانات الوفيات والإصابات في غزة منذ أربعة أيام بسبب الأعمال العدائية التي تشنها قوات الاحتلال في قطاع غزة، ومحدودية اتصالات المنظمة مع وزارة الصحة الفلسطينية والعاملين الصحيين.

وأعرب ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتور ريتشارد بيبركورن، عن القلق إزاء خطر انتشار الأمراض مع حلول موسم الشتاء والأمطار، لاسيما في ظل اكتظاظ الملاجئ ونقص المياه النظيفة والغذاء علاوة على انخفاض أداء المرافق الصحية في غزة حيث أن 65% منها لا تعمل حاليًا.

العدوان على غزة

أشار إلى أن نقص الوقود والعمليات البرية المكثفة بالقرب من المستشفيات أدت إلى توقف حركة فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف في العديد من المناطق.

وسجلت المنظمة منذ منتصف أكتوبر الماضي 152 هجوما على المرافق الصحية نتج عنها استشهاد 534 شخصًا وإصابة 686 شخصا آخر، من بينهم 16 شهيدا و 38 جريحا من العاملين الصحيين أثناء الخدمة، وتضررت 42 منشأة طبية و 38 سيارة إسعاف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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