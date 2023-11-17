شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: استشهاد 50 فلسطينيا منذ اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم الصحة فى غزة استشهاد 50 فلسطينياً، منذ اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، مشيرا إلى أن العدد مرشح للزيادة بسبب الحصار وانقطاع الوقود.

فيما أكد مدير مجمع الشفاء الطبى فى غزة الدكتور محمد أبو سليمة أن الصورة سوداوية ولا يوجد سوى الجثث والموت والاحتلال لا يزال يحاصر المجمع، مشيرا إلى سقوط شهداء كل دقيقة.

وأشار مدير مجمع الشفاء الطبى فى غزة أن الاحتلال يتحرك بحرية داخل المستشفى وهو ما ينفى وجود أى مقاومة، مضيفا" نتعرض للإبادة".

وذكر ابوسليمة أن ما سمح الاحتلال بدخوله من ماء وغذاء لا يكفى سوى مئتى شخص حيث نبذل كل ما بوسعنا لإبقاء الأطفال الخدج على قيد الحياة.

وشدد مدير مجمع الشفاء الطبى على أن الحضانات التى أحضرها الاحتلال لا قيمة لها دون كهرباء.

وأتم ابوسليمة تصريحاته قائلا : نواصل دفن الجثث بالمقبرة التى حفرناها داخل المستشفى.