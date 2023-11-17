شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية النمساوى: تونس تحرز تقدما هاما فى مجال حماية الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوى أن تونس تحرز تقدما هاما فى مجال حماية الحدود.

وقال كارنر -فى تصريحات له اليوم /الجمعة/ بمناسبة افتتاح مركز التدريب الجديد لحرس الحدود التونسى بالنفطة- إن وضع الهجرة كان على جدول أعمال اجتماع العمل مع كامل الفقى وزير الداخلية التونسي.



وأضاف كارنر - بحسب بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم - "علينا أن نمنع الناس من القيام بالرحلة الخطيرة عبر البحر إلى أوروبا، حيث يغرق الآلاف بالفعل".



وشدد وزير الداخلية النمساوى على أن "المفتاح لتحقيق ذلك هو الحماية القوية للحدود ومكافحة الاتجار بالبشر وقد حققت تونس تقدما هاما فى هذا الصدد"، مشيرا إلى أن النمسا والدنمارك وتونس يتعاونون معا فى إنشاء هذا المركز .



يشار إلى أن وزير الداخلية النمساوى جيرهارد كارنر ووزير الهجرة الدنماركى كار ديبفاد بيك ووزير الداخلية التونسى كامل الفقى هنأوا المشاركين فى الدورة الأولى الذين أكملوا التدريب فى المركز الجديد.