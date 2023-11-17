الخليج اليوم .. تصفيات مونديال 2026.. قطر تسحق أفغانستان وسقوط مفاجئ للكويت (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حقق المنتخب القطري فوزا عريضا على ضيفه الأفغاني 8-1 في مستهل مشواره في المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وفرض المعز علي، هداف كأس آسيا الأخيرة 2019، نفسه نجما للمباراة بتسجيله أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في الدقائق 15 و26 و33 و45+3، فيما أضاف كل من حسن الهيدوس (11)، ومصطفى طارق مشعل (18)، وأحمد علاء الدين (53 من ركلة جزاء)، وتميم منصور (90+4) الأهداف الأربعة الأخرى لقطر.

وسجل هدف الضيوف الوحيد أمير الدين شريفي في الدقيقة 13.

وفي المجموعة ذاتها، حقق منتخب الهند مفاجأة بعدما أسقط مضيفه الكويتي بهدف نظيف على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وحمل الهدف الهندي توقيع مانفير سينغ في الدقيقة 76.

المصدر: وكالات