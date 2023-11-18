شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المصري: قصف الاحتلال الغاشم لغزة يجسد عجز النظام الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن قصف الاحتلال الوحشي وغير المسبوق لقطاع غزة، يجسد تحيز وعجز النظام الدولي عن وضع حد لهذا العدوان والتجاهل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

جاء ذلك خلال مشاركته افتراضياً في الاجتماع الوزاري للنسخة الثانية لقمة صوت الجنوب العالمي، التي عقدت اليوم بتنظيم من الحكومة الهندية.

وقف إطلاق النار

شدد شكري، في كلمته على ضرورة وقف إطلاق النار والعدوان الغاشم على أرض فلسطين للسماح بالتعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة.

وأعرب عن أمله في أن تخرج القمة برسائل قوية ترتقي لحجم المسؤوليات وتطلعات شعوب دول الجنوب للعالمي.