شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تصنف جماعة كتائب "سيد الشهداء" العراقية وأمينها العام "إرهابيين عالميين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صنفت وزارة الخارجية الأمريكية، "كتائب سيد الشهداء" العراقية وأمينها العام، هاشم فنيان رحيم السراجي، كـ "إرهابيين عالميين مصنفين تصنيفا خاصا".

وكتائب سيد الشهداء هى فصائل شيعية عراقية تشكلت فى عام 2013 لـ"حماية الأضرحة الشيعية حول العالم"، و"الحفاظ على الوحدة العراقية و"وضع حد للصراع الطائفي".



وأكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن - فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- أن "النشاط الإرهابى لكتائب "سيد الشهداء" هدد حياة أفراد الولايات المتحدة والتحالف الدولى لهزيمة داعش فى العراق وسوريا".



وأوضح بلينكن أنه فى الوقت ذاته قامت وزارة الخزانة بإدراج ستة أفراد ينتمون إلى ميليشيا "كتائب حزب الله" المتحالفة مع إيران على لائحة العقوبات.



وأكد أن إيران دعمت من خلال الحرس الثورى الإسلامى وقوة العمليات الخارجية التابعة له المعروفة باسم فيلق القدس "كتائب سيد الشهداء" و"كتائب حزب الله" وغيرها من مجموعات الميليشيات المتحالفة مع إيران، وقدمت لهم التدريب والتمويل والأسلحة المتطورة بما فى ذلك الأنظمة الجوية بدون طيار الدقيقة والفتاكة بشكل متزايد.



وقد قامت "كتائب سيد الشهداء"، التى تعمل فى بعض الأحيان مع المنظمات الأخرى التى تصنفها الولايات المتحدة بالإرهابية، بما فيها "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء" بالتخطيط ودعم الهجمات ضد الأفراد الأمريكيين".