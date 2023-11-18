شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات الفلسطينى يعلن عودة الاتصالات جزئيا لبعض مناطق قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحق سدر، عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل جزئي في بعض مناطق قطاع غزة.

وقال الوزير الفلسطيني -حسب بيان أصدرته الوزارة- إن ذلك جاء استجابة للمناشدات الدولية والتحذيرات التي أطلقتها الوزارة، بعد السماح بإدخال كمية محدودة من الوقود عن طريق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، التي ستمكن مشغلي الخدمات من إعادة التشغيل.

وحذر سدر من احتمالية انقطاع الخدمات مجددا في حال عدم ضمان استمرارية وصول الوقود اللازم لتشغيل المكونات الرئيسية للشبكة.