شكرا لقرائتكم خبر عن "وفا": 4 إصابات خطيرة جراء قصف الاحتلال مقر حركة فتح بمخيم بلاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها يفيد بأن وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، تقول بأن هناك 4 إصابات خطيرة جراء قصف الاحتلال مقر حركة فتح بمخيم بلاطة.

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.