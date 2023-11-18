الجيش الإسرائيلي يقصف مقر حركة "فتح" بمخيم بلاطة ويوقع 7 ضحايا

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الوكالة، بأن طائرة مسيرة استهدفت مقر "فتح" في مخيم بلاطة بصاروخ، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة في المكان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات خطيرة جدا، جراء قصف مبنى في مخيم بلاطة، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي حيث أعلن الأطباء عن مقتل 5 أشخاص.

ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.