تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة مبعوثا أمميا إلى السودان

دبي - محمود عبدالرازق - من جانبه، قال المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مقر المبعوث الشخصي رمطان لعمامرة لن يقيم في السودان.

وأفاد دوجاريك باستلام خطاب من الحكومة السودانية، أعلنت فيه قرارها بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس".

كما أكد أن الأمم المتحدة ستواصل الانخراط، بشكل وثيق، مع كافة الجهات الفاعلة، بما في ذلك السلطات السودانية وأعضاء مجلس الأمن لتوضيح الخطوات المقبلة.

ويأتي تعيين لعمامرة بعد قرابة شهرين من استقالة المبعوث الأممي السابق إلى السودان فولكر بيرتيس، عقب إعلانه شخصا غير مرغوب فيه من قبل الخارجية السودانية.

16 مارس, 16:56 GMT

وشغل رمطان لعمامرة منصب وزير الخارجية في 3 حكومات بالجزائر فضلا عن شغله منصب سفير الجزائر في واشنطن، كما كان عضوا في عدة مجموعات دولية معنية بالوساطة وإحلال السلام.