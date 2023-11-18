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ولى عهد البحرين يشارك فى حفل افتتاح حوار المنامة 2023

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القاهرة - سامية سيد - افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الجمعة، حوار المنامة 2023، حيث شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فى حفل الافتتاح الذى حضره عدداً من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة.

ويناقش حوار المنامة 2023، العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية، أبرزها التخفيف من حدة التوترات الإقليمية والدولية، والتعاون الاستراتيجي، ومبادرات جديدة للسلام الإقليمي، ومستقبل الشرق الأوسط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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