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"حزب الله" يسقط طائرة "هيرمز 450" إسرائيلية متعددة المهام

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دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان "حزب الله": "تعلن المقاومة ‌‏الاسلامية عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة 1:45 من فجر يوم السبت ‏الواقع في 18-11-2023".

وأشار البيان إلى أن حطام الطائرة قد شوهد "يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل".

قدرات حزب الله اللناني الصاروخية - الخليج 365 عربي, 1920, 17.11.2023

أمس, 14:23 GMT

ونوه البيان إلى أن هذا الاستهداف جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، قبل ساعات، اعتراض صاروخ "أرض - جو" أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "عقب التقرير الأولي بشأن تفعيل صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، اعترضت منظومة الدفاع الجوي بنجاح صاروخ أرض-جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت بسبب إطلاق صواريخ اعتراضية لاعتراض الصاروخ الذي أُطلق من لبنان.

مشاهد نشرها حزب الله لاستهداف ميركافا إسرائيلية - الخليج 365 عربي, 1920, 17.11.2023

أمس, 06:31 GMT

كان "حزب الله" اللبناني أعلن في بيان، أمس الجمعة، استهداف 6 مواقع تابعة للقوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة، بعد استهداف 3 مواقع في التوقيت نفسه قبلها بساعات.

وتشهد الحدود اللبنانية توترا كبيرا وتبادلًا لعمليات الاستهداف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، على خلفية عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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