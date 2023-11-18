"حزب الله" يسقط طائرة "هيرمز 450" إسرائيلية متعددة المهام

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان "حزب الله": "تعلن المقاومة ‌‏الاسلامية عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة 1:45 من فجر يوم السبت ‏الواقع في 18-11-2023".

وأشار البيان إلى أن حطام الطائرة قد شوهد "يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل".

أمس, 14:23 GMT

ونوه البيان إلى أن هذا الاستهداف جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، قبل ساعات، اعتراض صاروخ "أرض - جو" أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "عقب التقرير الأولي بشأن تفعيل صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، اعترضت منظومة الدفاع الجوي بنجاح صاروخ أرض-جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت بسبب إطلاق صواريخ اعتراضية لاعتراض الصاروخ الذي أُطلق من لبنان.

أمس, 06:31 GMT

كان "حزب الله" اللبناني أعلن في بيان، أمس الجمعة، استهداف 6 مواقع تابعة للقوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة، بعد استهداف 3 مواقع في التوقيت نفسه قبلها بساعات.

وتشهد الحدود اللبنانية توترا كبيرا وتبادلًا لعمليات الاستهداف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، على خلفية عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.