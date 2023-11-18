شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم جراحة العظام بمجمع الشفاء: لن نغادر إلا مع المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس قسم جراحة العظام بمجمع الشفاء الطبي في غزة -في تصريحات صحفية من داخل المستشفى- إن قوات الاحتلال أبلغتهم بأن عليهم إخلاء المجمع من الموظفين والمرضى والجرحى.

وأضاف أن هناك حالة هلع وخوف شديدة لكنه أكد أن الأطباء لن يغادروا المستشفى إلا مع المرضى.

وقال مصدر طبي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمهل الأطباء والمرضى والنازحين لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال ساعة.