الخليج اليوم .. محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية العمانية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ

الرياض - كتب موسى القحطاني -

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أخاه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة والشعب العماني بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 المجيد.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، أعبر عن خالص الأمنيات لأخي السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني بدوام التقدم في مختلف المجالات. العلاقات الإماراتية - العمانية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، ويرتبط الشعبان بأواصر أخوية عميقة. ومن خلال التعاون والتفاهم والإرادة المشتركة نمضي نحو مزيد من العمل لمصلحة التنمية والازدهار في البلدين.»