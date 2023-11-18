"سرايا القدس" تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين وجرافة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب البيان الذي نشرته "سرايا القدس" على "تلغرام"، فقد دمر مقاتلو الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، خلال اشتباكات ليلية، دبابتين وجرافة إسرائيلية بقذائف "التاندوم" و "آر بي جي" في بيت حانون وغرب بيت لاهيا.

وبدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "طائرة تابعة للقوات الإسرائيلية هاجمت، صباح اليوم السبت، من الجو شقة يستخدمها الإرهابيون في مخيم بلاط للاجئين في مدينة نابلس".

وبحسب قناة "13" الإسرائيلية، فقد "قتل خمسة أشخاص وأصيب سبعة آخرين، ومن بين الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم محمد زاهد. والذي كان متورطاً في سلسلة عمليات إطلاق نار في منطقة مدينة نابلس والتخطيط لنشاط عسكري".

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.