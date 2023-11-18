شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: نرفض التصعيد العسكرى بغزة ونطالب المجتمع الدولى بوقفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية السعودي فيص بن فرحان، إننا نرفض استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات التى تحدث بحق المدنيين الأبرياء فى قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولى بوقف تلك الانتهاكات، جاء ذلك خلال لقاء مع ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يبحثان تطورات الأوضاع بغزة.وفق"واس".

وشدد بن فرحان على أهمية تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال والنساء والمدنيين في ⁧غزة، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف أمام كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.