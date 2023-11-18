برلمانية لبنانية تحذر: دخان القنابل الفوسفورية التي تطلقها إسرائيل يعطل أعضاء الجسم

دبي - محمود عبدالرازق - وفي حديث لإذاعة "الخليج 365"، أوضحت صليبا أن مادة الفوسفور تندمج مع الأوكسجين في الهواء، إلا أنه سيحملها إلى مكان بعيد مما يخفف من الأضرار على لبنان، محذرة اللبنانيين القاطنين في البلدات الحدودية من الخروج إلى الهواء الطلق عند تعرض القرى القريبة منهم للقصف، لأنهم سيستنشقون دخان الفوسفور دون أن يشعروا ما قد يؤدي إلى تعطيل أعضاء الجسم.

وأرشدت صليبا اللبنانيين إلى ضرورة غسل الغبار الناتج عن قنابل الفوسفور بالماء والصابون، إذ يساهم الصابون في تنظيف مادة الأسيد الصادرة عن مادة الفوسفور، موضحة أنه يمكن للكمامة أيضا أن تساهم في محاربة الجزيئات الناتجة عن المادة.

17 أكتوبر, 08:48 GMT

سياسياً، رأت صليبا أن ملف تمديد ولاية قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، "على نار حامية"، لافتة الى أن الجيش وقائده أدّيا مهامهما على أكمل وجه بالظروف والإمكانات المتاحة لهم، ما يتطلب التمديد لعون في هذه الظروف الاستثنائية.

وختمت قائلة: "لا يمكن للحكومة أن تقذف مسؤولية التمديد على مجلس النواب لأن قرار التمديد تنفيذي وليس تشريعي، أي لا علاقة له بمجلس النواب".