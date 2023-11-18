"أنصار الله": قواتنا المسلحة بصدد استهداف جميع السفن الإسرائيلية في أي مكان

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء اليمنية- سبأ، النسخة التي تديرها "أنصار الله"، عن مصدر بارز في القوات البحرية قوله إن "القوات المسلحة بصدد استهداف كافة السفن الإسرائيلية، سواء كانت متجهة إلى فلسطين المحتلة أو أي دولة أخرى".

14 نوفمبر, 17:17 GMT

وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري عبر موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، "أطلقنا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منها أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش (إيلات)".

وأعلن العميد يحيى سريع، "البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر".

وقال: "لن نتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أيّ مكان تطاله أيدينا ابتداء من لحظة إعلان هذا البيان".

ويأتي الهجوم الصاروخي لـ "أنصار الله" على إيلات بعد ساعات من كشف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، تنفيذ هجوم على إسرائيل، يوم الاثنين، مؤكدا أن قواته ستواصل مهاجمة إسرائيل، وستوسع هجماتها لتشمل أهدافاً إسرائيلية خارج إسرائيل، متوعداً باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديداً وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية.

16 نوفمبر, 20:07 GMT

وكان زعيم جماعة "أنصار الله" أعلن في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" دعما لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حال تدخلت أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.