شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرتين السعوديتين الـ 10 والـ 11 لإغاثة الشعب الفلسطيني إلى مطار العريش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 11 ، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت مواد غذائية، وإيوائية، وطبية، تزن 35 طناً.

وصول الطائرة الـ 10

وفي وقت سابق من صباح اليوم، وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت مواد غذائية، وإيوائية، وطبية، بوزن إجمالي يبلغ 35 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

إغاثة الشعب الفلسطيني

يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.

وذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.