شكرا لقرائتكم خبر عن صحف: هدف مسيرات تأييد فلسطين فى بريطانيا إظهار دعم "العاديين" لوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطط منظمو المسيرات المؤيدة لفلسطين، والتي اجتذبت مئات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع لندن، للقيام باحتجاجات أصغر في القرى والبلدات والمدن بدلاً من تنظيم مسيرة وطنية في العاصمة يوم السبت، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ومن المقرر تنظيم أكثر من 100 حدث مؤيد لفلسطين للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في الوقفات الاحتجاجية والتوقيع على العرائض وجمع التبرعات والمسيرات في جميع أنحاء أحياء ومدن لندن بما في ذلك برمنجهام وكامبريدج وليفربول وأماكن أخرى يوم السبت، وفقًا للمنظمين.

وقال بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، وهي المنظمة الرئيسية للمسيرة: "هذا السبت، سيخرج الناس العاديون في جميع أنحاء المملكة المتحدة مرة أخرى لإظهار أن الغالبية العظمى منهم تدعم وقف إطلاق النار".

وأضاف "سوف يظهرون تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يعانون من ضرر لا يمكن تصوره. وسيطالبون أيضًا بعدم نسيان الأسباب الجذرية: الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية ونظام الفصل العنصري الذي تتبعه ضد الفلسطينيين."

وقالت متحدثة باسم تحالف "أوقفوا الحرب" المنظم، إن المسيرات ستليها مظاهرة وطنية يوم السبت المقبل.

وأضافت: "تنظم مجموعات في جميع أنحاء البلاد مسيرات محلية للتحضير بشكل أساسي للمظاهرة الوطنية التي تمت الدعوة إليها يوم السبت المقبل."

وقالت: "أعتقد أن معظم الاحتجاجات سيشارك فيها متحدثون من مختلف المنظمات المشاركة في المسيرات الرئيسية، كما سيشارك فى بعضها نقابيون كمتحدثين."

وقالت شرطة العاصمة إنه تم التخطيط لعملية شرطية "كبيرة" في العاصمة في نهاية هذا الأسبوع.