شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في مستودع للألومينيوم بلبنان نتيجة لقصف إسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلع حريق ضخم في مستودع لأشغال الالومينيوم في تول النبطية اللبنانية نتيجة للقصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق، نتيجة تعرضه للقصف الإسرائيلي، واقتصرت الاضرار على الماديات".

كذلك، قصفت مدفعيّة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أطراف رأس الناقورة ومحيطها وجبل اللبونة في جنوب لبنان، بعد تصعيد ليلي حيث أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدتي مجدل زون والناقورة، وترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف على قرى شمع، طيرحرفا، الناقورة، مجدل زون، علما الشعب، عيتا الشعب ورامية ودبل (جنوب لبنان)، كما امتدّ القصف حتى أطراف بلدة المنصوري بالقطاع الغربي.