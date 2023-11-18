وزيرة الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يحول مستشفى الشفاء في غزة إلى ثكنة عسكرية

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية إن الوضع في مستشفيات غزة والضفة الغربية كارثي، داعية إلى حماية الطواقم الطبية في القطاع.
في السياق ذاته، أكدت الكيلة أن مستشفى المعمداني في غزة تحت حصار الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى مقتل أكثر من 11500، منهم أكثر من 5000 طفل، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة. بحسب ما نقلت عنها قناة "العربية".
وفي وقت سابق، أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة أن هناك 120 جريحا من أصل 650 في مجمع الشفاء الطبي، من بينهم أطفال خدج، مشيرا إلى أن فريقًا تابعًا للأمم المتحدة تم إبلاغه للمساعدة في إخلائهم.
وأوضح المدير العام لوزارة الصحة في غزة لقناة "الجزيرة" أن الأطفال الخدج لا يزالون داخل المستشفى، مشيرا إلى أنه على تواصل مع الصليب الأحمر بشأنهم.
يأتي ذلك بعدما أفاد التلفزيون الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي طالب، صباح اليوم السبت، بإخلاء مجمع "الشفاء" الطبي خلال ساعة واحدة.