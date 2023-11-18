السيسي يؤكد مجددا رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد، خلال محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين داخلياً أو خارجياً، لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء".

وشدد السيسي أيضاً على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن غزة".

14 نوفمبر, 12:56 GMT

كما أكد الجانبان، وفقا للبيان، أن "الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة".

وأطلق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، صباح اليوم السبت، قافلة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، وهي محملة بما يزيد عن 2510 أطنان من مختلف المساعدات الإغاثية والإنسانية، ما يجعلها أكبر قافلة مساعدات مخصصة للقطاع منذ بداية الحرب.

وقالت صحيفة "المصري اليوم"، إن "قافلة المساعدات المصرية إلى غزة، تحتوي على مختلف المساعدات الغذائية والطبية، وتتألف من 190 شاحنة، تحمل كافة الاحتياجات الملحّة والضرورية، وتضم القافلة الطبية التي تحظى بأهمية قصوى للقطاع الطبي في غزة، لعلاج مئات آلاف الجرحى والمصابين".

16 نوفمبر, 09:47 GMT

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.