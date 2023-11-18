"حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأظهرت اللقطات المصورة من قبل "حزب الله"، عمليات استهداف عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية، حيث قامت مجموعات تابعة للقوات الصاروخية في الحزب باستخدام صواريخ وقاذفات من طراز "كورنيت" المضادة للدبابات لضرب المواقع الإسرائيلية.

وفي سياق آخر، أعلن "حزب الله" عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع "هيرميز 450" وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ "أرض جو" تم إطلاقه من إحدى المواقع، وقد شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة "أصبع الجليل".

وتشهد الحدود اللبنانية توترا كبيرا وتبادلًا لعمليات الاستهداف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، على خلفية عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.