الدفاع السورية تعلن إسقاط 4 طائرات مسيرة في ريفي حلب واللاذقية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "سانا" السورية، بيان وزارة الدفاع السورية، أن "وحدات من الجيش السوري على اتجاه ريفي حلب واللاذقية، تصدت لمحاولات التنظيمات الإرهابية الاعتداء على القرى والبلدات الآمنة وبعض النقاط العسكرية، وتمكنت من تدمير وإسقاط أربع طائرات مسيرة".

16 نوفمبر, 12:45 GMT

وفي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية تدمير 4 طائرات مسيرة في أرياف إدلب وحماة وحلب، تابعة للتنظيمات الإرهابية كانت تحاول الاعتداء على القرى الآمنة وبعض النقاط العسكرية.

كما تم إسقاط طائرة مسيرة في منطقة جورين في ريف حماة الشمالي، مزودة بمحرك صاروخي يعمل بالوقود السائل ويبلغ طولها أربعة أمتار وأجنحتها ستة أمتار ومحملة بمئة كيلوغرام من المواد المتفجرة.