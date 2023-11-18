شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يوجه بعلاج ألف فلسطيني من غزة في مستشفيات بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم /السبت/، باستضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة من مختلف الفئات العمرية لتلقي العلاج وجميع أنواع الرعاية الصحية التي يحتاجونها في مستشفيات الدولة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الإمارات على مختلف المستويات لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق وتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها القطاع.