شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجى" يشدد على خطورة الأوضاع فى"غزة" وضرورة وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خطورة الأوضاع في قطاع غزة وتداعيات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة وقف النار وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية لداخل القطاع. وفق بيان للمجلس.

جاء ذلك خلال لقائه مع السفير بوريس روج، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية في حلف الناتو، بالعاصمة البحرينية المنامة، على هامش فعاليات النسخة التاسع عشر لمؤتمر حوار المنامة الذى تناول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش البديوى خلال اللقاء التحديات التي تواجه العالم، والتي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى التباحث حول الحاجة إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة وصون السلم والأمن الدوليين، بالإضافة متابعة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال اللقاء التطرق إلى الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة وتداعيات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة وقف النار وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية لداخل القطاع.