شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى: وفاة الأميرة نورة بنت سعود بن عبدالله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكى السعودى وفاة الأميرة نورة بنت سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود، وستقام الصلاة اليوم السبت، فى مسجد الملك فهد بمحافظة الخبر، وفق"واس" .

وجاء نص البيان الصادر عن الديوان الملكي اليوم كالتالي:

" بيان من الديوان الملكي "



انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نورة بنت سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم السبت الموافق 4 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الملك فهد بالخبر.



تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.