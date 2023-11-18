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الديوان الملكى السعودى: وفاة الأميرة نورة بنت سعود بن عبدالله

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكى السعودى وفاة الأميرة نورة بنت سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود، وستقام الصلاة اليوم السبت، فى مسجد الملك فهد بمحافظة الخبر، وفق"واس" .

وجاء نص البيان الصادر عن الديوان الملكي اليوم كالتالي:

" بيان من الديوان الملكي "


انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نورة بنت سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم السبت الموافق 4 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الملك فهد بالخبر.


تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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