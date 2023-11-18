شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية الأردن تدعو لوقف فورى لجرائم الحرب بغزة: إسرائيل تضع نفسها فوق القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الهجوم الإسرائيلي على غزة بـ"العدوان الغاشم"، مؤكدا أنه "ليس دفاعا عن النفس"، وذلك في كلمته، اليوم السبت، خلال مشاركته في "حوار المنامة". وفق"الأيام البحرينية" .

ودعا الصفدي إلى وقف الحرب على غزة فورا وحماية المدنيين، متهما إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" في غزة. وقال الصفدي إن "إسرائيل تضع نفسها فوق القانون».

وحذر الصفدي من أن الحرب في غزة قد تؤدي إلى توسع الصراع، وأشار إلى أن بلاده حذرت مرارا وتكرارا على مدار سنوات "من عدم وجود أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية». وقال: هناك احتلال لم ينته ولا يبدو في الأفق نهاية له.

ورفض الصفدي فكرة إرسال قوات عربية إلى غزة، وأشار إلى أنه تحدث مع نظرائه العرب عن الأمر، وقال: «لن نرسل قوات عربية إلى غزة».

وأكد الصفدي أن الأولوية الآن هي: «وقف الحرب والعدوان وقتل المدنيين والنساء والأطفال، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية فورا، ثم إيجاد طريقة لإنهاء الصراع للأبد بناء على حل الدولتين»، محذرا من أنه بدون ذلك «سيتكرر العنف مجددا ومجددا».