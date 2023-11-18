شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندى إسرائيلى عند الحدود الشمالية مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بمقتل جندى إسرائيلى عند الحدود الشمالية مع لبنان، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا عن وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال تستهدف أطراف "العديسة" و"كفر كلا" جنوب لبنان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى قد أعلن أن قواته قصفت مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" فى جنوب لبنان، وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيليى دانيال هاجاري: "هاجمت الطائرات المقاتلة، عددا من الأهداف لتنظيم حزب الله داخل الأراضي اللبنانية. ومن بينها عدة مواقع عسكرية كان يديرها التنظيم".

وأضاف: "في وقت سابق من اليوم أيضا، تم إطلاق عدد من الصواريخ المضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية على مواقع جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة بيرنيت ورأس الناقورة.. ولا يوجد ضحايا، كما هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية".