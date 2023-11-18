شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال الأردن يرفعون الأكفان تضامنا مع نظرائهم فى غزة تنديدا بالعدوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مسيرة، اليوم السبت، في مخيم إربد بالأردن تضامنا مع صمود أهل غزة وتنديدا بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والمرضى والنساء والشيوخ والأبرياء في القطاع.



أطفال الأردن يحملون الأكفان

ووفقا لوكالة الأنباء الأدرنية "بترا"، ندد المشاركون في المسيرة الذين جابوا شوارع المخيم وهمي يحملون أكفانًا باستمرار الحرب على غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية وشعارات حيت صمود الشعب الفلسطيني أمام العدوان الاسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، مستنكرين استهداف المدنيين والقصف البربري المستمر على شعب غزة الأعزل ومنع وصول المساعدات الانسانية الكافية لهم خلافا لأبسط قواعد القوانين والمواثيق الدولية.



أطفال يحملون الأكفان تعاطفا مع نظرائهم في غزة

كما رفع الأطفال المشاركين في هذه المسيرة الأكفان والجثث الرمزية، تعبيرا عن تضامنهم ودعمهم لنظرائهم من الأطفال في القطاع الفلسطيني، فيما حيا المشاركون صمود غزة أمام هذا العدوان الغاشم ودعوا أحرار العالم للوقوف بجانبها لوقف وردع غلو قوات الاحتلال، معتبرين ما تقوم به قوات الاحتلال في قطاع غزة جريمة حرب وإبادة بشرية.



مسيرة لدعم غزة في إربد الأردنية