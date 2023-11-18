وزير الصحة المصري: ما نراه في "مصابي غزة" لم نره أبدا في حياتنا الطبية العادية

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دبي - محمود عبدالرازق - وتابع، في تصريحات صحفية، اليوم السبت: "النظام الصحي في مصر من 70 إلى 80 مليون مصري، وهو ما يجعلنا قادرين على استيعاب تلك الأعداد".
14 نوفمبر, 12:56 GMT
وتابع: "لكن الأهم من ذلك هو الشغف الذي لدينا كمصريين بقيادة رئيسنا الذي وجهنا، منذ اليوم الأول، بأنه مهما كانت المرافق التي لدينا فعلينا أن نجعلها مهيئة لخدمة إخواننا القادمين من غزة، ولذلك نؤكد على أننا قادرون على استيعاب ذلك".
1 نوفمبر, 15:46 GMT
وأضاف: "لدينا 3 مستشفيات في شمال سيناء كمرحلة أولى للمستشفيات، وبعد ذلك مستشفيات منطقة قناة السويس التي تمثل المرحلة الثانية، التي تشمل مستشفيات الإسماعيلية والسويس، كما يشمل ذلك مستشفيات دمياط والشرقية ومناطق أخرى مجاورة".
وعن نوعية الإصابات والبيانات الخاصة بكل حالة مصابة، قال وزير الصحة المصري إن "عملية جمع بيانات الإصابات وتحليلها أمر معتاد في مثل تلك الحالات ولدينا متخصصون وباحثون من مختلف المجالات نستعين بهم عندما نكون في حاجة إلى أدلة أو معلومات مفصلة عن الإصابات، وسنواصل فعل ذلك حتى نحصل على الأدلة الثابتة على أسباب ما نراه".
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وتابع: "ما نراه في مصابي غزة لا يمكن رؤيته أبدًا في حياتنا الطبية العادية"، وهو ما يعني أننا نحتاج إلى فرق طبية متعددة التخصصات تعمل معًا، فنحن نقوم بإجراء الجراحات التجميلية مع جراحات العظام، وبالتأكيد مع وجود الرعاية النفسية، لأن هناك العديد من المصابين في حالة صدمة نفسية".