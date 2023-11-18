شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون: الوضع في غزة يهدد الأمن الإقليمي والعالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن أمله بأن تسهم جهود ودور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة بقطاع غزة، والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف العدوان على غزة، مشيراً إلى أن الأزمة في غزة وتداعياتها، باتت تهدد الأمن الإقليمي والعالمي مما يستوجب تدخل جميع الدول والمنظمات لوقف الأزمة.

جاء ذلك خلال لقاءه بالعاصمة البحرينية المنامة، اليوم، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، على هامش مشاركته في النسخة التاسعة عشرة لمؤتمر "حوار المنامة".

حوار المنامة

بين الأمين العام أن التواصل بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي مستمر، على المستويات كافة، لتبادل وجهات النظر حيال العديد من الموضوعات منها السياسية، الأمنية والاقتصادية، لتحقيق الأهداف المشتركة، لا سيما أن دول المجلس أمست أحد أبرز الشركاء الإقليميين والدوليين الاتحاد الأوروبي.