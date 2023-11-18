شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: دول مجلس التعاون وبريطانيا لديهم شراكات إستراتيجية قوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ارتباط دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بعلاقات وشراكات إستراتيجية في جميع المجالات، ويسعى الجانبان لتعزيزها وتطويرها بصورة مستمرة، للإسهام في تحقيق المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد، بالعاصمة البحرينية المنامة، اليوم, على هامش النسخة التاسعة عشرة لمؤتمر "حوار المنامة".

تطورات قطاع غزة

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يحدث في قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة بحق الأبرياء في القطاع, وتأثير هذه الأزمة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وناقش اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها، متابعة مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وأكد الأمين العام ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الذي عُقد في سبتمبر 2023م، على أهمية تسريع وتيرة تلك المفاوضات وعقد الاجتماعات الدورية بين كبار المسؤولين والفرق الفنية ومجموعات العمل الأخرى، لتحقيق الأهداف المشتركة للشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة.