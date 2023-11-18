الخليج اليوم .. وزير الدفاع الفرنسي في قطر للمرة الثانية خلال يومين

الرياض - كتب موسى القحطاني - وزير الدفاع الفرنسي في قطر للمرة الثانية خلال يومين السبت ، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣

السعودية تؤكد ضرورة وقف التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية في غزة السبت ، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣

الجيش الإسرائيلي يعلن وفاة جندي في الضفة الغربية السبت ، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣

"ناشطة مصرية تتخابر مع الموساد".. شاهد الفيديو المتسبب في أزمة كبرى بمصر السبت ، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣

ماسك يهدد الشركات التي عارضته بدعوى نووية السبت ، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣

أردوغان: لتُفرِج إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين حتى تفرج حماس عن الأسرى لديها السبت ، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣

الخارجية الروسية تستدعي القائم بأعمال السفارة التشيكية السبت ، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣

صحيفة: عيدروس الزبيدي يتسلح بالسلام والتسامح وقبول الاخر السبت ، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣

تحذير للرجال.. عادة سيئة قد يكون لها تأثير صادم على الأطفال قبل ولادتهم! السبت ، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣

هل بينها بلدان عربية؟.. دراسة تحدد الدول الأكثر كثافة في نسبة المدخنين السبت ، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣

مسؤول إسرائيلي يكشف ما طلبته حماس من إسرائيل مقابل إطلاق سراح الرهائن لديها السبت ، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣