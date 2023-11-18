شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدين جريمة الاحتلال الإسرائيلى فى مدرسة الفاخورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن إدانتها الشديدة لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة الفاخورة بشمال قطاع غزة، والذي أسفر عن 200 شهيد وعشرات المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني. وفق "سبأ" .

وأشارت الخارجية في بيان لها، إلى أن الاستمرار في قصف المنشآت المدنية بما فيها المستشفيات والمدارس ومراكز النزوح، دون رادع يمثل سابقة في تجاهل القانون الدولي الإنساني وخرق فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية، وجريمة حرب يجب تقديم مرتكبيها للعدالة.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى وضع حد لإراقة الدماء وإرهاب الشعب الفلسطيني والعمل على إيقاف ذلك، بشكل فوري، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وإنهاء هذه المعاناة.