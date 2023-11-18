شكرا لقرائتكم خبر عن الأقمار الصناعية ترصد كارثة 2023 فى غزة بلقطات للنازحين الفلسطينيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت الأقمار الاصطناعية، صورا لحشود ضخمة من الفلسطينيين النازحين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وظهر في الصور مئات الفلسطينيين المتوجهين جنوبا في ظل تواصل القصف الإسرائيلي على شمال القطاع وتحديد الجيش الإسرائيلي لأوقات محددة يسمح فيها العبور نحو الجنوب عبر شوراع محددة أيضا.



غزة

وازدادت المخاوف حيال تدهور الوضع الإنساني فى غزة لا سيما أن من نزحوا نحو الجنوب سيجبرون على النزوح مرة أخرى.

ووفق تقارير أممية، فقد نزح حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني من منازلهم في شمال قطاع غزة باتجاه الجنوب خلال الشهر الجاري، تحت القصف الإسرائيلي الشديد.

وأعادت مشاهد "طوابير النازحين على مرمى البصر" للأذهان ما حدث عام 1948 حيث اضطر آلاف الفلسطينيين لترك مناطقهم، وتشمل أحداث نكبة 1948، سيطرة إسرائيل على معظم أراضي فلسطين، وتحويل ما يربو على 750 ألف فلسطيني إلى لاجئين.



صور توضح النزوح فى غزة

وكان وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر قد وصف الأسبوع الماضي ما يحدث في غزة من عملية نزوح للسكان إلى جنوب القطاع بأنه «نكبة غزة»، وهو ما يعزز معتقدات ومخاوف كثيرين من الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك منازلهم، ومن أنه لن يسمح لهم بالعودة كما حدث لأسلافهم في حرب عام 1948.