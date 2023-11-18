شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تدين قصف الاحتلال مدرسة الفاخورة شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دانت قطر بشدة قصف الاحتلال مجدداً لمدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمالي غزة، ما أدى لاستشهاد العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء، وعدته مجزرة مروعة، وجريمة وحشية بحق المدنيين العزّل، وتعدياً سافراً على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وجددت وزارة الخارجية القطرية -في بيان- اليوم، مطالبة قطر بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال المستمر للمدارس والمستشفيات.

العدوان على غزة

كما طالبت المجتمع الدولي بتحرّك عاجل لمحاسبة إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين، وتوفير الحماية اللازمة للنازحين الذين يحتمون بالمدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وحذّرت الخارجية القطرية من أن صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان، ويوسع دائرة العنف، ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.