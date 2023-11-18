شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الفلسطينى: قرار وقف العدوان الإسرائيلى على غزة بيد أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، إن قرار وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة؛ "بيد أمريكا، وليس إسرائيل".

وأضاف الهباش - خلال اتصال هاتفى مع برنامج (الحياة اليوم)، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية (الحياة) اليوم /السبت/ - إن "ما نراه على أرض الواقع؛ عكس ما تقوله أمريكا، فهى تحمى المخططات الإسرائيلية وتصمت على ما تمارسه إسرائيل".

وأشار إلى أن هناك "ضوء أخضر" أمريكيا؛ يعطى كل الدعم للاحتلال ويغطى كل جرائمه وكل ما يقترفه من جرائم فى حق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن الهدف وراء كل ما تفعله إسرائيل هو إجبار الفلسطينيين على الهجرة، موضحا أن فلسطين رفضت هذا بكل قوة، قائلا: "إن أمريكا تتحدث بلغة وتمارس على الأرض لغة أخرى".