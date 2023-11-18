شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن يدعو الرئيس الأمريكى للتدخل الفورى لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مساء اليوم /السبت/، الرئيس الأمريكى جو بايدن، للتدخل الفورى لوقف الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطينى، والتى راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 12 ألف شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وتوجه أبو مازن - فى كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين اليوم - إلى الرئيس الأمريكي، "الذى يتحمل دون غيره مسؤولية خاصة، لما له من مكانة دولية، وتأثير كبير على سلطات الاحتلال"؛ للتدخل الفورى لوقف العدوان، وتقديم الإغاثة للشعب المُحاصر فى قطاع غزة، كذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المُستوطنين المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية والقدس، والتى تنذر بانفجار وشيك.

وأكد أن الشعب الفلسطينى يستحق أن يعيش على أرض وطنه بحرية وكرامة وسيبقى صامداً على أرضه حتى ينال حقوقه المشروعة فى الاستقلال والدولة بعاصمتها القدس.