ليبيا... حكومة "البرلمان" ترفض استخدام القوة في الغرب ومجلس الأمازيغ يحذر من تحرك عسكري

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5 نوفمبر, 13:53 GMT
وتابع البيان: "بعض الأطراف صاروا يرون لأنفسهم الشرعية الوحيدة في البلاد استنادا إلى القوة التي تحميهم وتعمل بإمرتهم، وكأن الشرعية هي شرعية القوة لا سواها".
ولفت البيان إلى أن "الحكومة منتهية الولاية تتحجج بفرض الأمن تارة ومحاربة الأعداء تارة أخرى، وهذه الحجج الواهية لم تعد مقبولة، وأن خيار الحرب لا يجب أن يتم السكوت عنه كذريعة لأي شرعية أو تحت أي مسمى".
وتابع: "تهديدات الحكومة منتهية الولاية باستخدام القوة ضد أبناء الشعب الليبي أينما كانوا أمر مرفوض قطعا ومدان، ويمثل جريمة يجب أن يعاقَب مرتكبوها".
4 نوفمبر, 15:45 GMT
وتابع: "حذرت الحكومة الليبية في الشرق من مغبة إشعال فتيل أزمة أمنية وسياسية واجتماعية عن طريق سلطات الأمر الواقع غرب البلاد، التي تفتقد للشرعية القانونية والسياسية وغياب الإجماع حول وجودها".
ومن جهته، حذر مجلس أمازيغ ليبيا من أي تحرك عسكري في مناطقهم، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن أن يكون له نتائج غير متوقعة.
وشدد، في بيان، على ضرورة أن تقوم الحكومة بحلّ الغرفة المشتركة فورًا وسحبها من المنطقة لأنهم غير ممثلين فيها.
وحذر المكون الأمازيغي من الوصول إلى نقطة اللاعودة أمام واقع صراع وجودي، حيثُ لا وجود لدستور يضمن حقوق الأمازيغ في ليبيا، وأنهم غير ممثلين في أي حوار من الحوارات السابقة، مؤكدين التزامهم بوحدة الوطن والنسيج الاجتماعي وضرورة إيجاد حل للأزمة الليبية ليكون ذلك شرفًا كبيرًا للأجيال القادمة.