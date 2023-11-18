شكرا لقرائتكم خبر عن "جريمة حرب جديدة".. مصر تدين قصف مدرسة الفاخورة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دانت مصر بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين من الشعب الفلسطيني، وذلك في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

وعدّت الخارجية المصرية -في بيان- اليوم، قصف مدرسة الفاخورة التي كانت بمثابة ملاذ آمن للمئات من النازحين الفلسطينيين، جريمة حرب أخرى، تقتضي التحقيق ومحاسبة مرتكبيها.

إهانة للأمم المتحدة

وأكدت الخارجية أن قصف المدرسة يمثل إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وأهدافها الإنسانية السامية.

وجدّدت مصر دعوتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن الدولي، بضرورة التدخل الفوري لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وإنفاذ وقف فورى وغير مشروط لإطلاق النار، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.