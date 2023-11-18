شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون: قصف مدرسة الفاخورة خرق واضح للقانون الدولي الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للقصف الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقال إن هذا العمل العدواني، الذي استهدف المدنيين الأبرياء، يمثل خرقًا واضحًا للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، ويتنافى مع جميع القيم الأخلاقية والإنسانية.

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وجدّد رفضه التام لأي استهداف ممنهج ضد أرواح المدنيين الأبرياء، مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار، مع ضرورة ضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها.

آليات المحاسبة الدولية

ودعا "البديوي" إلى تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية للتحقيق في هذه الانتهاكات المتواصلة ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد على التزام دول مجلس التعاون بموقفها الثابت، بدعم جميع الجهود الدولية لتحقيق السلام والعدالة ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مطالبه المشروعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوريّ لوضع حد لهذه الأعمال العدوانية ولتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد الذي يهدد الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.